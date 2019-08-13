Министр обороны Польши хочет удвоить количество солдат в стране

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что польскую армию необходимо увеличить в два раза. Об этом сообщает «Укринформ».

По его словам, сейчас армия Польши насчитывает около 100 тысяч солдат, а должна включать в себя не менее 200 тысяч военнослужащих.

«Я убежден, что польская армия должна насчитывать еще больше солдат, ибо это — гарантия безопасности», — подчеркнул Блащак.

В связи с этим, подчеркнул министр обороны, главным его приоритетом является увеличение численности армии.

Ранее сообщалось, что американских солдат будут тренировать в Польше.