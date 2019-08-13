Режимный морской район вокруг Крыма хотят создать на Украине
Государственное учреждение «Госгидрография» планирует создать морской режимный район вокруг Крымского полуострова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу госучреждения.
Как отмечается, цель такого решения — перекрыть заход в порты Крыма иностранных и частично российских судов.
По словам начальника «Госгидрографии» Александра Щипцова, при помощи такого режима минимизируются риски для мореплавателей в области навигационно-гидрографического обеспечения.
«Снять с Украины ответственность за любые аварийные события», — также отметил Щипцов.
Кроме того, добавил он, таким способом можно «свести на «нет» попытки россиян картографирования указанного региона».
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