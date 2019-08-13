В Минобороны Украины заподозрили Россию в планах нанести ядерные удары

В главном управление разведки (ГУР) Минобороны Украины заявили о возможном подготовке к использованию российской стороной нестратегических ядерных боезарядов в Крыму. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на помощника руководителя офиса президента Украины Ивана Апаршина.

В украинском ведомстве считают, что на границе с Россией расположено более 500 единиц тактической авиации и более 400 ударных вертолетов. При этом они высказались о том, что данные вооруженные силы направлены на обеспечение гипотетического масштабного авиаудара по территории Украины.

В украинском ведомстве считают, что Россия разместила в Крыму пять кораблей, шесть подводных лодок и 12 бомбардировщиков, которые способны нести ракеты с такими снарядами.

Кроме того, в ГУР высказались о возможной военной операции со стороны Кремля из-за того, что Россия якобы отказалась от оперативных командований и перешли на военные округа.

Ранее сообщалось, что МИД Украины выдворил из страны российского дипломата.