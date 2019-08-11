Представитель ЛНР заявил об обстреле ополченцев при эвакуации украинского силовика
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Ополченцев Луганской народной республики, которые эвакуировали тело военнослужащего ВСС, обстреляли украинские военные. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
Сообщается, что силы ВСУ открыли гранатометный огонь по группе офицеров СЦКК и представителям «Союза ветеранов Афганистана» во время эвакуации тела.
Как стало известно, жертв в результате инцидента удалось избежать.
Отмечается, что факт обстрела зафиксировали наблюдатели из специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.