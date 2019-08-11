Представитель ЛНР заявил об обстреле ополченцев при эвакуации украинского силовика

Ополченцев Луганской народной республики, которые эвакуировали тело военнослужащего ВСС, обстреляли украинские военные. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

Сообщается, что силы ВСУ открыли гранатометный огонь по группе офицеров СЦКК и представителям «Союза ветеранов Афганистана» во время эвакуации тела.

Как стало известно, жертв в результате инцидента удалось избежать.

Отмечается, что факт обстрела зафиксировали наблюдатели из специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Ранее ополченцы ДНР сбили украинский беспилотник.