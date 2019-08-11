Украинские морпехи приняли участие в учениях в Грузии

Украинские морские пехотинцы стали участниками военных учений Agile Spirit — 2019, которые с 27 июля по 9 августа проходили в Грузии. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Сообщается, что учения организовали сразу на трех военных базах, расположенных в Сенаки, в Вазиани и на полигоне «Орфоло».

Как отмечается, в совместных действиях в составе объединенных международных подразделений приняли участие свыше трех тысяч военнослужащих из 14 стран-членов и партнеров НАТО.

Также стало известно, что подобные учения состоялись уже в девятый раз.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Украины поучаствовали в учениях, которые проводили представители американского полицейского спецназа.