В Эстонии прокомментировали строительство российского вертодрома в Финском заливе

В Минобороны Эстонии не беспокоятся относителльно строительства нового вертодрома для нужд Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра обороны республики Юрия Луйка.

Отмечается, что строительство происходит на острове Гогланд в Финском заливе.

«Я бы сказал так: ничего особенного там не происходит, и никакой причины для того, чтобы быть очень взволнованными, у нас нет», — заявил министр.

Новый вертодром может принимать все виды транспортных и боевых вертолетов, которые находятся на вооружении Западного военного округа.

Ранее сообщалось, что в Эстонии отреагировали на «российскую угрозу» в Прибалтике.