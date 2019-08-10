Источник рассказал подробности о гибели людей на военном полигоне под Архангельском

Источник в Минобороны проинформировал о том, что при возгорании на военном полигоне в Архангельской области погибли сотрудники ведомства и специалисты Росатома, передает РИА «Новости».

По его словам, трагедия произошла из-за того, что загорелась экспериментальная жидкостная двигательная установка.

«По стечению обстоятельств, в момент возгорания сотрудники Росатома осуществляли проверку изотопных источников питания», — заявили в ведомстве.

Ранее Росатом проинформировал о гибели пяти сотрудников во время происшествия на военном полигоне в Архангельской области. Еще трое человек получили травмы и ожоги различной степени тяжести.