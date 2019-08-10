СМИ назвали причины упадка оружейной торговли Украины

<img src="//img.gazeta.ru/files3/499/8374499/AP_585682790683-pic905-895x505-26379.jpg">

«Известия» рассказали о неразборчивости властей Украины и коммерческих компаний в том, что касается сотрудничества в военно-технической сфере, в том числе в оружейной торговле и международных перевозках.

Отмечается, что после распада СССР в распоряжении Украины оказалась мощная военная группировка.

«Распад СССР повлек за собой обвальное сокращение военных расходов на всей постсоветской территории, и Украина не была исключением», — говорится в материале.

Согласно статье, «свободная» военная техника стала источником зарубежных поставок, которые в первые три года оценивались в $30 млрд или больше. По словам замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константина Макиенко, Украина не только торговала оружием, в том числе и невыгодно для себя, но и была неразборчива в выборе партнеров, сотрудничала со «странам-изгоями».

Ранее сообщалось, что Украина захотела купить у США новые противотанковые ракетные комплексы.