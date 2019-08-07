Глава ЛНР заявил о готовности отвести вооружение зеркально с Украиной

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что готов отвести армию в любое время от линии соприкосновения, если украинская сторона предпримет зеркальные действия. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что вопрос о прекращении войны является необходимым.

«Мы не стреляем, мы готовы отвести любое вооружение в рамках, конечно, зеркальных договоренностей, в любое время», — сказал Пасечник.

Кроме того, глава ЛНР добавил, что Украина не один раз срывала мирные инициативы Донбасса.

По его словам, войска со стороны ЛНР никогда не стреляла.

Ранее глава ЛНР пригласил Зеленского провести переговоры в Луганске.