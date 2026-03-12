Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Армия

Иран предрек скорое уничтожение Израиля

Иран в честь Международного дня Иерусалима пригрозил уничтожить Израиль
Majid Asgaripour/WANA/Reuters

Армия Ирана заявила, что уничтожение Израиля уже «близко». Заявление иранских вооруженных сил приводит агентство Fars.

«Несомненно, уничтожение сионистского режима и создание на территории Палестины независимого палестинского государства, в котором будут представлены все религии и конфессии, близко», — отмечается в заявлении по случаю Международного дня Иерусалима.

12 марта верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что Исламская Республика может открыть новые фронты военной операции с США и Израилем, если конфликт в регионе продолжится.

Также он подчеркнул, что Ирану важно сохранять возможности для перекрытия Ормузского пролива, чтобы оказывать давление на противника.

Кроме того, Хаменеи призвал страны Ближнего Востока как можно скорее закрыть американские базы в регионе. Он указал, что Иран всегда стремился поддерживать теплые и конструктивные отношения со всеми государствами, с которыми имеет сухопутные или морские границы.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским абазам на Ближнем Востоке.

Ранее Иран запросил гуманитарную помощь у России.

 
Теперь вы знаете
Гослинг спасает Землю: когда «Проект «Конец света» выйдет в РФ и почему это главный фильм весны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!