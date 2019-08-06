Болтон назвал Китай одной из причин выхода США из ДРСМД
Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Китай стал одной из причин выхода США из Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, именно наличие большого количества подобных ракет и побудило Соединенные Штаты выйти из ракетного договора.
«Это потому, что у Китая развернуты уже тысячи таких ракет», — отметил Болтон.
Он добавил, что китайское государство не было участником ДРСМД и могло свободно это делать.
Ранее в Китае объяснили, почему США обвинили Россию в нарушении ДРСМД.