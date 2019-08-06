Болтон назвал Китай одной из причин выхода США из ДРСМД

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Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Китай стал одной из причин выхода США из Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, именно наличие большого количества подобных ракет и побудило Соединенные Штаты выйти из ракетного договора.

«Это потому, что у Китая развернуты уже тысячи таких ракет», — отметил Болтон.

Он добавил, что китайское государство не было участником ДРСМД и могло свободно это делать.

Ранее в Китае объяснили, почему США обвинили Россию в нарушении ДРСМД.