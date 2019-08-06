СК сообщил о гибели человека при взрыве на военном складе в Ачинске

<img src="//img.gazeta.ru/files3/337/12558337/492048-pic905-895x505-45817.jpg">

В Красноярском крае в результате взрыва боеприпасов погиб один человек. Об этом говорится на сайте Следственного комитета (СК).

Кроме того, как отмечается, в результате инцидента восемь человек получили ранения различной степени тяжести.

Уточняется, что эвакуировали людей, которые проживают в населенных пунктах, расположенных в 20 километрах от места ЧП.

6 августа недалеко от поселка Каменка в Красноярском крае произошел пожар, спровоцировавший взрывы боеприпасов. На настоящий момент пожар на военном складе в Ачинском районе ликвидирован. Детонация боеприпасов на складе прекратилась в пять часов утра 6 августа.

Ранее было заведено уголовное дело по факту подрыва боеприпасов в Ачинске.