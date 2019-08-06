Пхеньян обвинил Вашингтон и Сеул в нарушении договоренностей

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КНДР обвинила США и Южную Корею в том, что они нарушили достигнутые договоренности. Об этом сообщает ЦТАК.

В Северной Корее заявили, что стране нужно будет искать новый путь, если учения между Южной Кореей и Соединенными Штатами продолжатся.

«Несмотря на наши неоднократные предупреждения власти Соединенных Штатов и Южной Кореи, наконец, начали совместные военные учения, нацеленные на КНДР», — говорится в заявлении.

Уточняется, что действия стран нарушают Пханмунчжомскую и Пхеньянскую сентябрьскую совместную декларации и Совместное корейско-американское заявление, сделанное 12 июня. При этом в КНДР сохраняют приверженность диалогу, хотя на фоне продолжения враждебных действий, его динамика незаметна. Если США и Южная Корея проигнорируют северокорейские предупреждения, Пхеньян заставить их «заплатить высокую цену».

Ранее в Южной Корее заявили, что КНДР запустила два неопознанных снаряда.