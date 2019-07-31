Военные США прибыли в Грузию на фоне обострения отношений с Россией

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На фоне кризиса в отношениях с российской стороной в Грузию прибыли примерно 1,5 тысячи американских военных, чтобы принять участие в совместных учениях. Об этом пишет EurasiaNet.

Как отмечается, речь идет о седьмых многонациональных военных учениях «Проворный дух 2019». Изначально в них участвовали только грузинские и американские военные, однако масштабы учений увеличиваются и теперь к ним привлечены еще 12 стран. Исключая Украину, все они входят в состав НАТО. Учения начались 27 июля, в них задействовано около 3 тысяч военных. Они будут вместе с войсками Грузии отрабатывать общие боевые действия.

В материале подчеркивается, что вероятность начала военных действия против России мала и грузинские власти не связывают учения с Россией, несмотря на обострение двусторонних отношений. Но во время учебных боевых действий грузинские войска учат противостоять России. Так, в 2008 году во время событий в Южной Осетии военные Грузии оказались не в состоянии отразить наступление авиации и бронетанковых групп. При этом российская сторона восприняла учения как демонстрацию силы и желание показать, что военные блока присутствуют на ее южных и западных границах.