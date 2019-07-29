Военные США и Италии проведут разведку над Россией
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Военные США и Италии собираются выполнить наблюдательный полет над территорией России. Об этом сообщает газета «Красная звезда».
Как отмечается, полет пройдет с 29 июля по 2 августа.
Уточняется, что данный полет будет проходить согласно международному Договору по открытому небу.
Американские и итальянские самолеты проведут полет над Россией на самолете США ОС-135Б с аэродрома Кубинка.
Причем, как подчеркивается, российские специалисты будут следить за полетом и контролировать применение аппаратуры наблюдения.
Ранее сообщалось, что американский военный самолет пролетел над Россией.