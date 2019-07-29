Военные США и Италии проведут разведку над Россией

Военные США и Италии собираются выполнить наблюдательный полет над территорией России. Об этом сообщает газета «Красная звезда».

Как отмечается, полет пройдет с 29 июля по 2 августа.

Уточняется, что данный полет будет проходить согласно международному Договору по открытому небу.

Американские и итальянские самолеты проведут полет над Россией на самолете США ОС-135Б с аэродрома Кубинка.

Причем, как подчеркивается, российские специалисты будут следить за полетом и контролировать применение аппаратуры наблюдения.

Ранее сообщалось, что американский военный самолет пролетел над Россией.