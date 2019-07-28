Празднование дня ВМФ стартовало во Владивостоке

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Большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Пантелеев» во время генеральной репетиции... Большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Пантелеев» во время генеральной репетиции...
Большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Пантелеев» во время генеральной репетиции...
Виталий Аньков/РИА Новости

В России началось празднование дня Военно-морского флота. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что в парадный строй во Владивостоке встали 40 боевых кораблей и судов Тихоокеанского флота.

Уточняется, что корабли ВМС Вьетнама («Куанг Чунг») и Филиппин («Давао-дель-Сур») впервые приняли участие в праздничном мероприятии.

Кроме того, зрители парада смогли увидеть 15 единиц военной техники береговых войск и 12 самолетов морской авиации, а также катера и подводные лодки.

Также свои умения продемонстрировали морские пехотинцы, которые провели своеобразную десантную операцию.

Ранее сообщалось, что уникальные снимки известных флотоводцев опубликовало Минобороны.