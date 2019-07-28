Празднование дня ВМФ стартовало во Владивостоке

В России началось празднование дня Военно-морского флота. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что в парадный строй во Владивостоке встали 40 боевых кораблей и судов Тихоокеанского флота.

Уточняется, что корабли ВМС Вьетнама («Куанг Чунг») и Филиппин («Давао-дель-Сур») впервые приняли участие в праздничном мероприятии.

Кроме того, зрители парада смогли увидеть 15 единиц военной техники береговых войск и 12 самолетов морской авиации, а также катера и подводные лодки.

Также свои умения продемонстрировали морские пехотинцы, которые провели своеобразную десантную операцию.

Ранее сообщалось, что уникальные снимки известных флотоводцев опубликовало Минобороны.