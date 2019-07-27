Рябков назвал условие спасения ядерной сделки

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Заместитель главы МИД России Сергей Рябков рассказал, что может повысить шанс на спасение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, данный договор может быть сохранен при условии открытия для третьих стран и для обслуживания сделок с иранской нефтью механизма INSTEX.

«Если это произойдет реально, то шансы на выживание СВПД существенно повысятся. Мы к этому давно призываем», — подчеркнул Рябков.

Ранее сообщалось, что французский президент Эммануэль Макрон настроен на переговоры с США, Россией и Ираном по СВПД.

Иран и шесть других стран, в том числе США, подписали СВПД в 2015 году. В договоре было сказано, что в обмен на снятие санкций Иран откажется от ядерной программы. В 2018 США объявили о выходе из сделки и ввели против Ирана санкции.