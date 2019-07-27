Известна реакция Трампа на запуск баллистических ракет КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что не расстроен запуском Северной Кореей баллистических ракет малой дальности в начале этой недели. Об этом сообщает Reuters.

До этого в КНДР говорили, что запуск ракеты — это предупреждение для южнокорейских «поджигателей войны» о прекращении импорта оружия. По словам аналитиков, это сообщение распространялось также и на Соединенные Штаты.

Узнав об этом, Трамп сказал, что он не расстроен из-за запуска и напомнил о своих хороших отношениях с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

«Посмотрим, что произойдет, но это ракеты малой дальности, и у многих есть эти ракеты», — добавил Трамп

На вопрос журналистов, не беспокоит ли его запуск, он ответил: «Нет, совсем нет».

Глава США подчеркнул, что Ким Чен Ын не информировал его, что этот запуск ракет является предупреждением для Соединенных Штатов.

«У них есть свои споры [у КНДР и Южной Кореи. – «Газета.Ru»]»; и они у них в течение длительного времени», — заключил Трамп.

Ранее сообщалось, что КНДР запустила неустановленный снаряд.