Трамп сделал заявление относительно покупки Турцией С-400
Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал покупку Турцией российских ракетно-зенитных систем С-400. Об этом сообщает Reuters.
По его словам, он не винит власти Турции за покупку данный комплексов.
«Я не виню Турцию, поскольку есть много обстоятельств и других проблем», — отметил Трамп.
Он подчеркнул, что Соединенные Штаты смогут «легко продать другим странам» американские истребители F-35.
При этом глава государства не уточнил, когда именно он примет окончательное решение относительно введения пошлин против Турции из-за покупки С-400.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган ответил на ультиматум США по С-400.