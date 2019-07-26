Sohu: российские Ту-160 влепили НАТО пощечину над Балтикой

Во время учений НАТО BALTOPS-2019 в Балтийском море российские бомбардировщики напугали ВС альянса. Об этом сообщает Sohu.

Отмечается, что речь идет о двух бомбардировщиках Ту-160, которые Россия направила в воздушное пространство над Балтийским морем. Авторы материала полагают, что таким образом российская сторона хотела продемонстрировать странам-членам блока, что она не допустит провокаций у своих границ.

«Появление самых сильных российских бомбардировщиков Ту-160 не на шутку напугало страны НАТО», — подчеркивается в материале.

Поскольку бомбардировщики России находились международном воздушном пространстве, страны НАТО не могли ничего предпринять, хотя Дания, Швеция и Финляндия подняли в воздух свои истребители. Но на Ту-160 это не оказало никакого эффекта. По мнению авторов, такое поведение стало для стран блока «своеобразной пощечиной». Таким образом российская сторона показала, что может за себя постоять и не позволит отрезать себя от мира.