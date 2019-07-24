Иран объявил о готовности вести переговоры

Иранский президент Хасан Рухани заявил, что страна готова вести «справедливые» переговоры. Об этом сообщает Reuters.

Глава Ирана подчеркнул, что иранская сторона готова к переговорам, но, если они не означают капитуляцию. Других подробностей и объяснений своих слов Рухани не привел.

«Мы полностью готовы к справедливым, законным и честным переговорам для решения проблем», — отметил Рухани.

Ранее сообщалось, что США начнут назло Ирану патрулировать Ормузский пролив.

Британское судно было задержано Ираном за «нарушение международных правил», которое произошло в связи с инцидентом между ним и иранским рыболовецким судном. На нем находится трое россиян и еще 20 человек из Латвии, Филиппин и Индии.