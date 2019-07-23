Япония подняла истребители из-за конфликта России и Южной Кореи в воздухе

Япония подняла истребители в воздух из-за инцидента с российскими и южнокорейскими самолетами. Об этом пишет ТАСС.

Воздушные силы обороны Токио, тем самым отреагировали на нарушение границ в районе островов Такэсима в Японском море, которые являются спорной территорией Токио и Сеула.

Правительство страны также выразило протест Сеулу и Москве.

Ранее сообщалось, что Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства над территории Японского моря. В ответ на действия РФ, истребители Сеула якобы произвели предупредительные выстрелы.

После Минобороны РФ сообщило, что российские самолеты Ту-95МС не нарушали границ других стран при полете над Японским морем.