США продолжит сотрудничество с Турцией, несмотря на ссору из-за С-400
Соединенные Штаты будут и дальше сотрудничать с Турцией, несмотря на то, что приобретению самолетов F-35 Анкара предпочла покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом информирует РИА «Новости».
Отмечается, что в Белом доме отношения между Турцией и США назвали крепкими и многослойными.
Однако по заявлению американской стороны, сотрудничество между странами будет продолжаться, но с учетом ограничения, которое связано с наличием системы С-400 в Турции.
Как сообщают США, F-35 не может находиться на одной территории с российской платформой сбора разведывательной информации. Американская сторона утверждает, что ее станут использовать для изучения истребителя.
В Белом Доме заявляют, что решение Турции о покупке С-400 не могут позволить ей в будущем участвовать в программе F-35.