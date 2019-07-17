США продолжит сотрудничество с Турцией, несмотря на ссору из-за С-400

Соединенные Штаты будут и дальше сотрудничать с Турцией, несмотря на то, что приобретению самолетов F-35 Анкара предпочла покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом информирует РИА «Новости».

Отмечается, что в Белом доме отношения между Турцией и США назвали крепкими и многослойными.

Однако по заявлению американской стороны, сотрудничество между странами будет продолжаться, но с учетом ограничения, которое связано с наличием системы С-400 в Турции.

Как сообщают США, F-35 не может находиться на одной территории с российской платформой сбора разведывательной информации. Американская сторона утверждает, что ее станут использовать для изучения истребителя.

В Белом Доме заявляют, что решение Турции о покупке С-400 не могут позволить ей в будущем участвовать в программе F-35.

Ранее Трамп отказался продавать Турции истребители F-35.