В Нидерландах заговорили об осторожности в деле «Боинга» MH17

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Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)... Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)...
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)...
Максим Блинов/РИА «Новости»

Премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что необходимо быть терпеливыми и осторожными во время ожидания решения суда по делу сбитого в небе над Донбассом Boeing 777. Об этом сообщается на официальной странице правительства страны.

Уточняется, что Рютте сделал соответствующее заявление во время памятной церемонии, посвященной авиакатастрофе, в Вийфхуизене.

«Была жизнь до и после MH17», — начал Рютте.

Также нидерландский премьер отметил, что в настоящее время чувства требуют правосудия, а «разум призывает быть осторожным». Он подчеркнул, что дорога к справедливости проходит через терпение и контроль над эмоциями.

«Шаг за шагом мы приближаемся к истине», — добавил Рютте.

Ранее сообщалось, что СБУ поймала водителя тягача с «Буком» для MH17.