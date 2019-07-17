В Нидерландах заговорили об осторожности в деле «Боинга» MH17

Премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что необходимо быть терпеливыми и осторожными во время ожидания решения суда по делу сбитого в небе над Донбассом Boeing 777. Об этом сообщается на официальной странице правительства страны.

Уточняется, что Рютте сделал соответствующее заявление во время памятной церемонии, посвященной авиакатастрофе, в Вийфхуизене.

«Была жизнь до и после MH17», — начал Рютте.

Также нидерландский премьер отметил, что в настоящее время чувства требуют правосудия, а «разум призывает быть осторожным». Он подчеркнул, что дорога к справедливости проходит через терпение и контроль над эмоциями.

«Шаг за шагом мы приближаемся к истине», — добавил Рютте.

Ранее сообщалось, что СБУ поймала водителя тягача с «Буком» для MH17.