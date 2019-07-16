Эрдоган признал С-400 сильнейшими системами ПВО в мире

Турецкий президент Тайип Эрдоган сделал официальное признание. Он заявил, что российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 является сильнейшими системами противовоздушной обороны (ПРО) во всем мире. Об этом сообщает ТАСС.

Эрдоган рассказал, что многие говорили, будто Турция не может заполучить С-400, но страна смогла.

Он подчеркнул, что менее чем через год, в апреле 2020 года, на территории страны полностью установят российские С-400.

«С-400 является самой сильной оборонной системой!», — признался Эрдоган.

Ранее сообщалось, что Россия построила «воздушный мост» для поставок С-400 Турции.

Уточняется, что российское государство построила воздушный мост, чтобы быстро и бесперебойно транспортировать компоненты С-400.

Причем, как подчеркивается, впервые для такого объема техники используется транспортная авиация.