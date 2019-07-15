FAZ: Эрдоган променял F-35 на С-400 из-за страха

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Обозреватель FAZ Томас Гучкер поделился соображениями по поводу того, почему Анкара отказалась от сотни суперсовременных американских самолетов и решила вместо них приобрести российские С-400.

По его словам, это связано с попыткой военного переворота в стране. При этом сделка с российской стороной оценивается в $2,5 млрд, в то время как стоимость сделки с США составляла $16 млрд. Вашингтон решил, что Анкара не может обладать сразу ЗРК С-400 и военными самолетами F-35. Американская сторона опасалась, что из-за этого Россия получит доступ к данным о самых современных военных самолетах. Поэтому президент США Дональд Трамп распорядился остановить поставки F-35 Турции и обещал наложить на нее санкционные ограничения.

Гучкер призывает обратить внимание на то, что поставки российских С-400 началась незадолго до годовщины переворота в Турции в 2016 году, который стал для президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана «травматическим событием». Тогда истребители F-16, оказавшиеся в распоряжении путчистов, совершили авиаудары по президентскому дворцу и парламенту. Как отмечает обозреватель, Эрдоган думает в первую очередь о собственной защите, в том числе и от американских высокотехнологичных самолетов. На это рассчитаны и С-400. При этом одна их батарея расположена на границе с Сирией, а другая — недалеко от президентского дворца под Анкарой.