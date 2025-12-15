На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Едят килограммами»: россиян предупредили об опасности мандаринов

Врач Лазуренко: при некоторых диагнозах мандарины очень опасны для здоровья
Максим Богодвид/РИА Новости

Мандарины резко повышают уровень глюкозы в крови, из-за чего этот фрукт многим противопоказан. При определенных диагнозах нужно строго ограничивать их потребление или вообще исключить из рациона, рассказала НСН врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.

По словам специалиста, особенность мандаринов заключается в том, что это продукты, насыщенные водой и простыми углеводами, за счет чего уровень сахара в крови после их потребления повышается очень быстро.

«Как правило, под Новый год россияне едят не по одному мандарину, а килограммами. Вопрос заключается в том, насколько поджелудочная железа, ее ферменты и ее гормон инсулин способны воспринимать такой выраженный объем, — объяснила врач. — Отсюда и зависит рекомендация по количеству мандаринов».

Здоровым людям допустимо съедать в день 200-300 граммов мандаринов. Это правило распространяется при условии, что у человека нет сахарного диабета, инсулинорезистентности , избыточного веса и каких-либо проблем с пищеварительной системой, включая воспалительные заболевания кишечника, панкреатит, пояснила диетолог.

Если же есть какие-то недомогания, то допустимая норма – не более двух мандаринок в день. Также ограничить количество фруктов в рационе следует при нарушении углеводного и жирового обмена, иначе после праздников гарантировано обострение заболеваний, предупредила Лазуренко.

«Я как эндокринолог часто с этим сталкиваюсь. Люди начинают плохо себя чувствовать, потому что забыли, что мандарины – это не только полезный продукт, но и продукт с большим содержанием глюкозы», — подчеркнула она, посоветовав не покупать мандарины с запасом, так как это создает риск переедания.

До этого врач-диетолог клиники «Атлас», специалист превентивной медицины Анастасия Ефимова рассказала «Газете.Ru», что в день можно съедать 2-4 мандарина — это безопасная норма для здорового взрослого. Она также рекомендовала ограничивать количество цитрусовых в рационе людям с диабетом, выраженной ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь), синдромом раздраженного кишечника и тем, кто склонен заедать стресс сладким или фруктами.

Ранее в Роскачестве объяснили, как выбрать хорошие мандарины.

