На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-вице-премьер Сербии заявил о подготовке Евросоюза к войне с Россией

Вулин: ЕС готовится к войне с Россией и пытается использовать для этого Сербию
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что Евросоюз готовится к войне с Россией и пытается использовать Сербию в этих целях. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Вулина, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос исходит из того, что, имея возможность влиять на формирование правительства Сербии и требования протестующих, она способна воздействовать и на сербское общество. В этой связи, как утверждает он, в адрес Белграда направляется сигнал о необходимости сделать выбор стороны в войне, в которой Сербия не участвует.

11 декабря генсек НАТО Марк Рютте заявил, что государствам — членам Североатлантического альянса нужно готовиться к войне, сравнимой с той, которую пережили «деды и прадеды». По его словам, слишком многие союзники НАТО не осознают якобы «неотложности» российской угрозы в Европе. Кроме того, Рютте выступил с утверждением, что НАТО станет «следующей целью России». В связи с чем призвал членов альянса перейти к военному образу мышления.

Ранее Орбан заявил, что Евросоюз планирует начать войну с Россией в 2030 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами