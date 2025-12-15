Вулин: ЕС готовится к войне с Россией и пытается использовать для этого Сербию

Бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что Евросоюз готовится к войне с Россией и пытается использовать Сербию в этих целях. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Вулина, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос исходит из того, что, имея возможность влиять на формирование правительства Сербии и требования протестующих, она способна воздействовать и на сербское общество. В этой связи, как утверждает он, в адрес Белграда направляется сигнал о необходимости сделать выбор стороны в войне, в которой Сербия не участвует.

11 декабря генсек НАТО Марк Рютте заявил, что государствам — членам Североатлантического альянса нужно готовиться к войне, сравнимой с той, которую пережили «деды и прадеды». По его словам, слишком многие союзники НАТО не осознают якобы «неотложности» российской угрозы в Европе. Кроме того, Рютте выступил с утверждением, что НАТО станет «следующей целью России». В связи с чем призвал членов альянса перейти к военному образу мышления.

Ранее Орбан заявил, что Евросоюз планирует начать войну с Россией в 2030 году.