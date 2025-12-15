Илон Маск назвал альтернативу термоядерным реакторам

Предприниматель Илон Маск призвал людей использовать бесплатную энергию Солнца вместо того, чтобы тратить ресурсы на постройку крошечных термоядерных реакторов. Об этом бизнесмен написал на своей странице в соцсети X.

«Солнце — это огромный, бесплатный термоядерный реактор на небе. Создавать крошечные термоядерные реакторы на Земле — это полная глупость», — написал предприниматель.

По его мнению, если сжечь четыре Юпитера, то даже в этом случае Солнце будет составлять практически 100% от всей той энергии, что когда-либо будет произведена в Солнечной системе.

Маск призвал прекратить тратить деньги на «жалкие маленькие реакторы».

В октябре сообщалось, что Тибетское плато, расположенное на высоте почти 3000 метров, стало ареной для строительства гигантской сети чистой энергетики. На этой территории Китай почти полностью застроил солнечными панелями и ветряными генераторами 420 квадратных километров. Этот масштабный проект включает не только огромные солнечные парки, но и ветряные турбины на хребтах, а также гидроэлектростанции в ущельях.

