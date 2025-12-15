На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Илон Маск назвал альтернативу термоядерным реакторам

Маск призвал использовать энергию Солнца в качестве альтернативы реакторам
true
true
true
close
IMAGO/Benjamin Gilbert/Global Look Press

Предприниматель Илон Маск призвал людей использовать бесплатную энергию Солнца вместо того, чтобы тратить ресурсы на постройку крошечных термоядерных реакторов. Об этом бизнесмен написал на своей странице в соцсети X.

«Солнце — это огромный, бесплатный термоядерный реактор на небе. Создавать крошечные термоядерные реакторы на Земле — это полная глупость», — написал предприниматель.

По его мнению, если сжечь четыре Юпитера, то даже в этом случае Солнце будет составлять практически 100% от всей той энергии, что когда-либо будет произведена в Солнечной системе.

Маск призвал прекратить тратить деньги на «жалкие маленькие реакторы».

В октябре сообщалось, что Тибетское плато, расположенное на высоте почти 3000 метров, стало ареной для строительства гигантской сети чистой энергетики. На этой территории Китай почти полностью застроил солнечными панелями и ветряными генераторами 420 квадратных километров. Этот масштабный проект включает не только огромные солнечные парки, но и ветряные турбины на хребтах, а также гидроэлектростанции в ущельях.

Ранее был назван самый дешевый источник энергии в мире.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами