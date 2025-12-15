На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СК подтвердил, что пропавших в Пермском крае туристов нашли

СК: местонахождение 13 туристов, пропавших в Пермском крае, установлено
Максим Блинов/РИА Новости

Следственное управление Следственного комитета России по Пермскому краю подтвердило нахождение 13 туристов, которые ранее потерялись при восхождении. Об этом пишет РИА Новости.

«В рамках расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СК России, установлено местонахождение 13 туристов», — сказали в ведомстве.

До этого пресс-служба поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» сообщила, что обе группы туристов, пропавшие в районе горы Ослянка в Пермском крае, были найдены.

В организации заявили, что один человек из группы вернулся, а другие участники продолжают движение пешком.

Группа туристов на снегоходах пропала 13 декабря при попытке восхождения на гору Ослянка. Среди них были как профессионалы спортивного туризма, так и любители. Во время нахождения на маршруте они попали в сильную пургу и перестали выходить на связь. Изначально на туристическую базу вернулись только двое из 15 человек.

15 декабря МЧС России сообщило об еще одной потерявшейся группе туристов.

Ранее были названы главные версии пропажи семьи Усольцевых в тайге.

