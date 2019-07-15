Столтенберг дал России последний шанс

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у России есть последний шанс для того, чтобы сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его словам, российскому государству следует воспользоваться этим шансом ради сохранения ДРСМД.

Он отметил, что в противном случае именно Россия будет виновата в истечении договора и понесет за это «единоличную ответственность».

Кроме того, он подчеркнул, что в случае окончательного разрыва договора, весь мир станет менее стабильным.

Ранее Столтенберг предложил России способ спасти ракетный договор.