Столтенберг дал России последний шанс
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у России есть последний шанс для того, чтобы сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По его словам, российскому государству следует воспользоваться этим шансом ради сохранения ДРСМД.
Он отметил, что в противном случае именно Россия будет виновата в истечении договора и понесет за это «единоличную ответственность».
Кроме того, он подчеркнул, что в случае окончательного разрыва договора, весь мир станет менее стабильным.
Ранее Столтенберг предложил России способ спасти ракетный договор.