Эрдоган рассказал, как использует российские С-400

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция воспользуется российскими зенитными ракетными системами С-400 в случае нападения. Об этом пишет ТАСС.

По словам Эрдогана, Турция имеет на это право. Он отметил, что поэтому у России и идет закупка этих систем ПВО.

Отмечается, что Эрдоган также сообщил о планах Турции совместно с Россией производить С-400. При этом он подчеркнул, что в виду заключенного с президентом РФ Владимиром Путиным соглашения никаких проблем для этого нет. Однако некоторые страны по-прежнему спекулируют на тему закупки Турцией С-400.

Ранее США пообещала Турции неприятности в связи с поставками российских зенитных ракетных систем.