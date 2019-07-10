Эрдоган рассказал, как использует российские С-400
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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция воспользуется российскими зенитными ракетными системами С-400 в случае нападения. Об этом пишет ТАСС.
По словам Эрдогана, Турция имеет на это право. Он отметил, что поэтому у России и идет закупка этих систем ПВО.
Отмечается, что Эрдоган также сообщил о планах Турции совместно с Россией производить С-400. При этом он подчеркнул, что в виду заключенного с президентом РФ Владимиром Путиным соглашения никаких проблем для этого нет. Однако некоторые страны по-прежнему спекулируют на тему закупки Турцией С-400.
Ранее США пообещала Турции неприятности в связи с поставками российских зенитных ракетных систем.