В Петербурге простились с погибшими подводниками
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В Петербурге на Серафимовском кладбище прошли похороны подводников, погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, похороны прошли под тройной залп почетного караула.
Кроме того, они проходили в закрытом режиме, на них присутствовали члены командования ВМФ и родственники погибших.
Уточняется, что церемония прощания началась с гражданской панихиды, а закончилась залпами почетного караула.
До 14 часов место церемонии было оцеплено.
Ранее сообщалось, что прощание с подводниками началось в Петербурге.
Во время трагедии на глубоководном научно-исследовательском аппарате погибли 14 подводников. Инцидент случился 1 июля в Баренцевом море.