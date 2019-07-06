В Петербурге простились с погибшими подводниками

В Петербурге на Серафимовском кладбище прошли похороны подводников, погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, похороны прошли под тройной залп почетного караула.

Кроме того, они проходили в закрытом режиме, на них присутствовали члены командования ВМФ и родственники погибших.

Уточняется, что церемония прощания началась с гражданской панихиды, а закончилась залпами почетного караула.

До 14 часов место церемонии было оцеплено.

Ранее сообщалось, что прощание с подводниками началось в Петербурге.

Во время трагедии на глубоководном научно-исследовательском аппарате погибли 14 подводников. Инцидент случился 1 июля в Баренцевом море.