Американский военный самолет пролетел над Россией

Самолет OC-135B ВВС США в четверг осуществил пятичасовой наблюдательный полет над территорией России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на западные авиационные ресурсы.

По их информации, самолет вылетел с аэродрома Кубинка и пролетел над районами Московской, Калужской, Рязанской и Тамбовской областей. Помимо этих мест, американский самолет наблюдения посетило воздушное пространство над районами Поволжья.

Полет был совершен в рамках международного Договора по открытому небу.

Ранее стало известно, что российский самолет Ту-154МЛК-1 проведет наблюдательный полет над территорией США.