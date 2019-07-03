Черноморский флот направил спасательный корабль в Персидский залив

Спасательный буксир Черноморского флота «Профессор Николай Муру» совершает переход в Персидский залив из Новороссийска, сообщает РЕН ТВ.

Это первый морской переход судна такой дальности «в новейшей истории Черноморского флота», заявили в пресс-службе флота.

Сообщается, что российский буксир будет обеспечивать сборную команду ВМФ России, которая примет участие в Армейских международных играх в Иране.

Переход судна займет 20 суток, в течение которых буксир пройдет 6 морей, 3 пролива, 4 залива и Суэцкий канал.

Отмечается, что спасательное судно может тушить пожары, эвакуировать людей, подавать электроэнергию, буксировать и снимать с мели корабли.

Ранее корабль Великобритании сопроводил российский корвет через Ла-Манш.