Путин даст статус ветерана боровшимся с боевиками в Дагестане

Президент России Владимир Путин поручил присвоить статус ветерана гражданам, сражавшимся с боевиками в Дагестане в 1999 году, передает РИА «Новости».

Поручение дано по итогам прямой линии и должно быть выполнено до 1 октября.

»...присвоение статуса ветерана боевых действий гражданам РФ, которые в августе - сентябре 1999 года в составе отрядов самообороны принимали участие в боевых действиях в ходе контртеррористических операций на территории Республики Дагестан», — говорится в сообщении.

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