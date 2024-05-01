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«Зенит» обвинили в инертности после двух поражений подряд

Экс-игрок Колыванов о «Зените»: в матчах не видно, что у ребят горят глаза

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов заявил, что петербургский «Зенит» сам растерял очки в последних матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Но в последних матчах не видно, что у ребят горят глаза. Они выглядят как-то инертно. Что с «Рубином», что с «Динамо» моментов практически не было. Есть над чем задуматься. Когда ты борешься за чемпионство, нужно выкладываться на сто процентов и играть по-другому, не так, как в последнее время это делает «Зенит», — заявил Колыванов.

Петербургский клуб потерпел два поражения подряд в Российской премьер-лиге. Сначала команда уступила «Рубину» в Санкт-Петербурге со счетом 0:2, следом проиграла в Москве «Динамо» — 0:1.

«Зенит», которым руководит Сергей Семак, продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. В активе петербургского клуба 50 баллов. Вторым идет «Краснодар», набравший также 50 очков. Замыкает тройку лучших «Динамо», набравшее 47 баллов.

В следующем туре национального первенства «Зенит» на выезде сыграет с воронежским «Факелом», игра состоится 6 мая. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Ранее Семак назвал основную проблему «Зенита».

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