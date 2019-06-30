В Госдуме оценили желания Франции отдать 20 патрульных катеров Украине

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал намерение Франции отдать украинской стороны 20 патрульных катеров OCEA FPB 98. Об этом сообщает RT.

По мнению Швыткина, Франции просто избавляется от старой техники, поэтому решила отдать катера Украине.

Он отметил, что есть два варианта развития событий после того, как украинская сторона получить в дар катера от Франции. Первый вариант — страна будет использовать технику в мирных целях, второе — она продолжит «агрессивную военную политику».

Депутат выразил надежду, что Франция понимает, что в случае чего понесет ответственность за действия другой страны.

Ранее сообщалось, что Украине отдадут патрульные катера.