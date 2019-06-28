Путин порассуждал о будущем, где США бы приняли российский план по ПРО

Глава России Владимир Путин считает, что, если бы американская сторона приняла российский план по противоракетной обороне (ПРО), то в настоящее время мир бы был другим. Об этом пишут Вести.

Путин с сожалением констатировал тот факт, что США не приняли план России по ПРО и отметил, что теперь появилось другое развитие ситуации.

По словам президента России, в современном мире идет активное развитие вооружения и военных технологий.

«Ну что же, но это не наш выбор. Но сегодня хотя бы надо сделать все, для того чтобы не обострять ситуацию», — добавил Путин.

Ранее сообщалось, что Россия испытала новые ракеты системы ПРО.