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Бензин и дизель в России снова начали дорожать

Биржевые цены на бензин и дизель перешли к росту

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Евгений Переверзев/РИА «Новости»

Бензин и дизель на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среду подорожали после нескольких дней падения. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость бензина марки Аи-92 выросла на 2,05%, достигнув отметки 46 621 рубля за тонну. Цена Аи-95 увеличилась на 2,28%, до 53 201 рубля за тонну.

В то же время летний дизель подорожал на 1,12%, до 60 577 рублей за тонну. Самый резкий рост показал СУГ — до 9 448 рублей (+3,43%).

Между тем цены на другие виды топлива продемонстрировали снижение. Так, стоимость мазута упала на 1,08% и составила 27 126 рублей, а топливо для реактивных двигателей подешевело на 0,25%, до 80 064 рублей.

Утром в среду стоимость нефти эталонной марки Brent на лондонской бирже Ice Futures упала ниже уровня в $82 впервые с 13 марта. К середине дня стоимость энергоносителя несколько скорректировалась, июльский фьючерс снова торгуется выше этой отметки.

Ранее Россия поставила антирекорд по зарубежным поставкам нефтепродуктов.

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