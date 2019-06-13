Самолеты ВКС нанесли четыре удара по боевикам в Идлибе

Самолеты ВКС России нанесли четыре удара по боевикам в Идлибе, сообщает РИА «Новости».

Удары были нанесены по координатам, указанным турецкой стороной, отметили в Минобороны РФ.

Там отметили, что наблюдательный пост армии Турции в Идлибе был обстрелян союзниками «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ), несмотря на соглашение о прекращении огня. В результате чего Турция попросила российский Центр по примирению сторон посодействовать в обеспечении безопасности своих военных и нанесении ударов по террористам.

В Минобороны отметили, что в результате были уничтожены крупные скопления боевиков и позиции полевой артиллерии.