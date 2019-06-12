Посол России пообещал Турции сдержать обязательства по С-400

Посол России в Турции Алексей Ерхов пообещал Анкаре выполнить все обязательства по поставкам комплексов С-400. передает ТАСС.

Он добавил, что позиция России в этом вопросе остается принципиальной.

«Россия взяла на себя определенные обязательства по отношению к Турецкой Республике», — сказал он.

По его словам, для этого потребуется большая совместная работа специалистов двух стран.

Ранее США решили прекратить прием турецких пилотов для их обучения на истребителях F-35 из-за покупки Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400.