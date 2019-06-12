Россиянок посадят за штурвалы истребителей

В Краснодарском высшем военном авиационном училище в третий раз наберут девушек на летные специальности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенанта Андрея Юдина.

Отмечается, что во время набора, который пройдет в 2019 году, будут учитываться баллы по ЕГЭ и результаты специальных вступительных испытаний. По словам Юдина, военные летчицы смогут рассчитывать на службу в любом роде авиации.

«Будем смотреть — если девушка талантливая, если у нее получится летать на истребителе, то возможность такую рассмотрим», — сказал Юдин.

Министр обороны Сергей Шойгу в 2017 году принял решение о приеме девушек на летные специальности в краснодарском училище. За два года обучение прошла 31 девушка.

Ранее сообщалось, что студенткам гражданских вузов разрешили проходить военную подготовку.