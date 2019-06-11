Конгресс США намерен выделить $6,5 млрд на противодействие России в Европе

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Подготовленный председателем комитета по делам ВС Палаты представителей американского Конгресса Адамом Смитом проект военного бюджета на 2020 год предполагает выделение $6,5 млрд на реализацию программы «Европейская инициатива сдерживания». Об этом сообщает ТАСС.

Согласно имеющейся информации, эта программа предусматривает увеличение численности американских ВС и «сдерживание российской агрессии» на европейской территории.

«Выделить средства на «Европейскую инициативу сдерживания» в размере 6,5 млрд долларов на 2020 финансовый год по сравнению с запросом президента [США Дональда Трампа] в 5,7 млрд долларов», — говорится в документе.

Уточняется, что дополнительные средства будут направлены на сотрудничество с партнерами и союзниками Соединенных Штатов и «военно-строительные работы, средства противолодочной обороны и другие неотложные приоритеты с целью сдержать Россию».

Ранее сообщалось, что Конгресс США хочет увеличить военную помощь Украине в 2020 году.