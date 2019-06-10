Названа причина крушения F-35A ВВС Японии
Боевой самолет пятого поколения F-35A ВВС Японии разбился из-за того, что его пилот потерял ориентацию в пространстве. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на доклад о причинах катастрофы.
Как отмечается, пилот потерял ощущение высоты и положения самолета, в результате чего и произошла катастрофа.
«Вероятность того, что у самолета возникла какая-либо техническая неполадка, крайне незначительна», — отмечается в докладе.
Также, согласно расследованию, пилот не терял сознание в ходе полета.
В связи с этим подчеркивается, что Япония и дальше продолжит эксплуатировать данную модель самолета.
Ранее СМИ узнали подробности о разбившемся истребителе ВВС Японии.