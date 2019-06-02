Видео: Китай успешно запустил ракету нового поколения
Китайская Народно-освободительная армия провела успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты следующего поколения. Об этом сообщает Defence Blog.
Согласно имеющейся информации, речь может идти о предназначенной для запуска с подводных лодок ракете JL-3, которая была протестирована в бухте Бохай. Свидетелями запуска стали многие люди на суше и рыбаки.
Ранее сообщалось, что китайская ракета-носитель «Чанчжэн-4В» (Long March-4B) произвела успешный запуск на орбиту двух научных спутников «Тяньхуэй-2».