В ЛНР связали усиление обстрелов с приходом Зеленского к власти

Министр чрезвычайных ситуаций самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Евгений Кацавалов увидел связь увеличения количества обстрелов силовиками с приходом к власти Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

«С момента вступления в должность… президента Украины Владимира Зеленского значительно увеличилось число повреждений объектов гражданской инфраструктуры, при этом продолжают страдать мирные жители», — заявил Кацавалов.

По его словам, всего с с 20 мая повреждения зафиксированы в трех населенных пунктах, пострадали несколько человек, были повреждены объекты инфраструктуры (ЛЭП).

Ранее сообщалось, что ситуация накалилась после визита Зеленского в Донбасс. В ДНР накаление обстановки назвали попыткой «выслужиться».