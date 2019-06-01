Еще один взрыв произошел на заводе в Дзержинске
На заводе в Нижегородской области произошел новый взрыв. Об этом сообщает ShadenFM в твиттере.
Эпицентр взрыва был в цеху по производству полимеров, также там хранились готовые авиационные бомбы, уточняет радиостанция.
Как отмечается, в связи с этим в городе срочно собирают межведомственный штаб.
По данным РИА «Новости», в результате серии взрывов на заводе начался пожар. В настоящее время его площадь составляет около 100 кв. м.
Уточняется, что взрыв произошел сегодня, 1 июня, на заводе «Кристалл».
Ранее сообщалось, что видео с места взрывов на заводе в Дзержинске появилось в сети.