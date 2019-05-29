«Провокация»: Лавров о ситуации в Косово
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал вторжение спецназа непризнанного Косово в сербские анклавы. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, подобный инцидент является провокацией.
Он также добавил, что это выгодно тем, кто хочет создать «санитарный кордон» в отношении России из Балканских стран.
Лавров подчеркнул, что эти события произошли из-за попустительства со стороны ЕС и НАТО.
Ранее сообщалось, что Евросоюз призвал Сербию и Косово к сдержанности.