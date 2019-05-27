Корвет «Гремящий» отправился на испытания в Финский залив

Корвет «Гремящий» отправился в Финский залив для того, чтобы пройти заводские ходовые испытания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота.

В ходе испытаний проверят работоспособность систем и механизмов корабля в море, уточнили в пресс-службе.

Кроме того, в Финском заливе корвет пройдет скоростные, маневренные и вибрационные испытания.

Ранее стало известно, когда корвет «Гремящий» впервые выйдет в море на испытания.